Kein Punktgewinn für SV Darlingerode/Drübeck: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 6:7 (3:3) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II einstecken.

Gleich nach dem Anstoß schoss Nils Keil das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Ilsenburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Keil der Torschütze (17.).

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Wernigeroder zum Zug: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Max Boje schoss und traf in Minute 40. 3:3. Die Wernigeroder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Patrik Peszt traf in der 50. Spielminute. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Christoph Braitmaier versenkte den Ball in der 60. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Wernigeroder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Schmidt traf in der 68. Minute ein weiteres Mal per Strafstoß. Die Ilsenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Hendryk Stretzel schoss und traf in der 71. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wernigeroder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Franz Vollmer traf in Minute 72 zum vierten Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Boje den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Ilsenburger aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Festerling, Lüderitz, Kühne, Braitmaier, Keck (76. Krebs), Boje, Bressel, Niehoff, Weidner (54. Stretzel), Keil

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Foltis, Peszt, Blecker, Böhme, Herbst (76. Clemens), Beddigs, Schmidt, Kläfker (85. Reitmann), Riemann (65. Vollmer), Kodatis (88. Niehoff)

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59