Kein Punktgewinn für TSG CALBE - I.Herren: Im eigenen Stadion musste das Team am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 2:3 (1:3) einen Misserfolg gegen den FSV Drohndorf-Mehringen hinnehmen.

Julien Heyse (TSG CALBE - I.Herren) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Drohndorf-Mehringener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Steven Jüttner erzielt.

Tor Nummer drei schoss Jüttner für Drohndorf-Mehringen (34.). Die Partie blieb spannend. Damian-Luca Horlitz (Drohndorf-Mehringen) traf in Minute 45. Spielstand 3:1 für den FSV Drohndorf-Mehringen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Calbe

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Stefan Schliemann (CALBE) den Ball über die Linie bringen (68.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner vom FSV Drohndorf-Mehringen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TSG CALBE - I.Herren – FSV Drohndorf-Mehringen

TSG CALBE - I.Herren: Richter – Krüger, Forster (71. Gumtz), Weber, Klotz, Heyse (53. Czommer), Kober, Birnbaum, J. Sülzle, Eckert, Schliemann

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger – Brüggemann, Hoffmann, Horlitz, Weißert, Laßbeck, Jüttner, Beyer, Kunert (70. Bischoff), Pohl (75. Ilski), Wohlfeil

Tore: 1:0 Julien Heyse (5.), 1:1 Steven Jüttner (30.), 1:2 Steven Jüttner (34.), 1:3 Damian-Luca Horlitz (45.+1), 2:3 Stefan Schliemann (68.); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Uwe Giebel; Zuschauer: 35