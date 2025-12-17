Eine Niederlage für die VfB Germania Halberstadt 2 besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Langenstein bereit: Nur fünf Minuten nach Spielbeginn lenkte Luke Ferdenus den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Halberstädtern unerwartet die Führung (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die VfB Germania Halberstadt 2 kassierte einmal Gelb (9.). Die Langensteiner legten in der 28. Spielminute nach. Diesmal war Niklas Hanke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

VfB Germania Halberstadt 2 Kopf an Kopf mit SV Langenstein – 1:1 in Minute 28

wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Christoph Pinta für Daniel Holtzheuer und Julian Schulze für Sebastian Bellan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Langenstein kassierte zweimal Gelb. Die VfB Germania Halberstadt 2 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker.

35 Minuten nach der Pause konnte Daniel Holtzheuer (Langenstein) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Langensteiner Elf erzielen (80.). Die Halberstädter sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Langenstein

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wiedenbein, Platz, Theile, Stender, Genschmar, Simon, Tunsch, Conrad, Wenig (84. Lippoldt), Allner

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Gifhorn, Priese, Hanke, Hoeft, Rappe (79. Eska), Ferdenus, Neutzner, Pinta (74. Holtzheuer), Schulze (74. Bellan)

Tore: 1:0 Luke Ferdenus (5.), 1:1 Niklas Hanke (28.), 1:2 Daniel Holtzheuer (80.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Jan Strzelecki, Michael Wollheim; Zuschauer: 103