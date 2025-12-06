Für den 1. FSV Nienburg endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt mit 4:5 (0:2).

Nienburg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (0:2).

Patrick Burger (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Daniel Tobisch den Ball ins Netz (30.).

30. Minute: 1. FSV Nienburg mit 0:2 im Rückstand

Die Kroppenstedter erhöhten noch einmal. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Nienburg legte nochmal vor. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Brenzlich wurde die Situation für die Kroppenstedter nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:5. Helbig versenkte den Ball in der 73. Spielminute noch einmal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FSV Nienburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Tim Ebeling (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Kober, Hensel, Kümmel, Zenker (59. Lehmann), Lietz (55. Ebeling), Schmidt, Schmilorz, Finze (40. Neumeister), Knop, Reichel (75. Stöhr)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Gruhle (77. Fischer), Liehr (16. Burger), Sommermeyer, Helbig, Stein, Bode, Peschek, Tobisch (90. Geick), Seibert, Böttger

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49