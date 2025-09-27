Für die Germania Wernigerode endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (0:1).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Matthias Pokorny vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Germania Wernigerode liegt 0:2 zurück – 48. Minute

19 Minuten nach der Pause konnte Sebastian Seil (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wernigerode erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – S. Seil, Müller, Sölle (70. Kugenbuch), A. Seil, Wagner, Krokowski, Beck, L. T. Hahne, M. Hahne, Thiel (73. Deunert)

SV Langenstein: Eitz – Neutzner (88. Herrmann), Bellan (81. Priese), Rappe, Pinta (65. Götting), Ferdenus, Hoeft (81. Bellan), Gifhorn, Holtzheuer (65. Eska), Hanke, Krumnow

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61