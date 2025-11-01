Mit einer Niederlage für den Quedlinburger SV endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das Spiel zwischen Quedlinburger und Ilsenburg ist mit einer deutlichen 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Ilsenburg noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Moritz Kuthe erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – 77. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der Quedlinburger SV doch noch die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Wayne Odhiambo Beti (Quedlinburger) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Quedlinburger erzielen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Pflug, Apel (56. Stertz), Deiters, Möller, Struckmeyer (75. Brunner), Rieneckert, Hamann, Spannaus, Hahn, Beti

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Reuss (87. Kiefer Morobel), Klaus (32. Sielaff), Hanns, Watanabe (79. Waldmann), Berndt, Hotopp, Hinze (75. Kuthe), Donner, Urban, Donner

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32