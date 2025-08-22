Kein Punktgewinn für SC Germ.1993 Kroppenstedt: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Plötzkau 1921 einstecken.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (64.). Die Kroppenstedter konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tobias Reiners der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen SC Germ.1993 Kroppenstedt und SV Plötzkau 1921 – 65. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Plötzkauer durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Paul Hoppe für Erik Rene Gebbert ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Paul Hoppe (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Helbig, Burger, Liehr, Böttger, Hoffmann, Sommermeyer, Zeppernick, Bode, Tobisch, Peschek

SV Plötzkau 1921: Wedding – Hesse, Fechtner (61. Döltz), Christmann, Beck, Gruschetzki, Sack, Kluge, Reiners, Van Linthout, Gebbert (68. Hoppe)

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97