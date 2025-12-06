Ergebnis 13. Spieltag Eine knappe Schlappe steckt SV Langenstein gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein: 0:1
Kein Punktgewinn für SV Langenstein: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hinnehmen.
Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion Pl.4 haben 50 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Langenstein und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).
In Minute 23 brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 13
Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
SV Langenstein: Eitz – Gifhorn, Hoeft, Götting (66. Holtzheuer), Pinta (46. Eska), Priese (85. Schulze), Ferdenus, Bellan, Hanke, Rappe (75. Herrmann), Neutzner
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Gödeke, Reuss, Abel, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Watanabe (83. Waldmann), Klaus, Bollmann, Hanns, Kuthe, Donner (75. Hinze)
Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50