Kein Punktgewinn für SV Langenstein: Im eigenen Stadion musste das Team am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 2:3 (1:0) einen Misserfolg gegen den SV Eintracht Osterwieck einstecken.

Blankenburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Langenstein und der SV Eintracht Osterwieck am Samstag 2:3 (1:0) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Gerrit Maurice Hoeft für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Langenstein steckte zweimal Gelb ein (19.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Osterwiecker revanchieren: In Minute 46 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Tim Stingl erzielt.

SV Langenstein Kopf an Kopf mit SV Eintracht Osterwieck – 1:1 in Minute 46

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Benny Lukas Meyer/Osterwieck (52.), gefolgt von Leon Scholz (SV Eintracht Osterwieck) in Minute 57. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Niklas Hanke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (59.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Langensteiner aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 82 handelte sich der SV Langenstein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Eintracht Osterwieck

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Götting, Liebing (52. Heine), Rappe (81. Holtzheuer), Pinta, Priese (77. Schulze), Hoeft, Hanke, Eichstaedt, Gifhorn

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Großhennig, Matzelt, Scholz (77. Torbahn), Stingl, Szymura (70. Heiden), Klein, Gens, Diefert, Ballhausen, Meyer

Tore: 1:0 Gerrit Maurice Hoeft (7.), 1:1 Tim Stingl (46.), 1:2 Benny Lukas Meyer (52.), 1:3 Leon Scholz (57.), 2:3 Niklas Hanke (59.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Andreas Weller, Leonard Friedrich; Zuschauer: 80