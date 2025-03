Calbe/MTU. Nach haben sich die TSG CALBE - I.Herren und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 2:3 (2:0) getrennt. Trotz eines starken Anfangs haben die Calber Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:0).

Bennet Sülzle (TSG CALBE - I.Herren) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Calber legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jonas Sülzle der Torschütze (32.).

TSG CALBE - I.Herren führt in Minute 32 mit 2:0

Kleinmühlingen/Zens war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (48.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten Minute legte das Team von Mario Katte nach und netzte ein weiteres Mal ein (49). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Calbe

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Die TSG CALBE - I.Herren musste dreimal Gelb hinnehmen. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Mario Katte.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Richter (Kleinmühlingen/Zens) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bördeländer Elf erzielen (81.).

Aufstellung und Statistik: TSG CALBE - I.Herren – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSG CALBE - I.Herren: Töpfl – Heyse (46. Gumtz), Weber, Kober, Hoppe, Schuchhardt (90. Küstermann), Birnbaum, Krüger, J. Sülzle, B. Sülzle, Eckert

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Schmidt, Ostwald, Brandt, Richter, Baartz, Meinecke, Junge (78. Rotte), Krause (70. Seydlitz), Kietzmann (46. Zöbisch)

Tore: 1:0 Bennet Sülzle (29.), 2:0 Jonas Sülzle (32.), 2:1 Tom Richter (48.), 2:2 Nils Brandt (49.), 2:3 Tom Richter (81.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Denis Funk, Henry Schmidt; Zuschauer: 163