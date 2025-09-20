Kein Punktgewinn für ZLG Atzendorf/Förderstedt: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den Blankenburger FV einstecken.

Eine knappe Schlappe steckt ZLG Atzendorf/Förderstedt gegen Blankenburger FV ein: 0:1

Staßfurt/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und Blankenburger FV. 61 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Tupy, Bock (62. Pfau), Hoppmann (46. Tolle), Hengstmann, Machacek, Wolter, Maier, Früchtel (62. Jesse), Camsky, Smetana

Blankenburger FV: Rockstedt – Kuhbach, Heindorf, Alhndi (46. Lepetit), Schröder, Krause, Reinhardt, Müller (82. Schinke), Pluskat, Schnabel, Schwarzenberg (72. Baumgartl)

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61