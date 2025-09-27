Der SV Einheit Bernburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Bernburg/MTU. Auf dem Sportplatz Einheit haben 62 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Der SV Einheit Bernburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Ehrich, Krüger, M. Krug, Kupka (46. Apel), Haiduk, Weber (71. Kohl), Walter (58. Homri), Kuhn, Pundzin (88. Y. J. Krug)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Urban, Reuss, Bollmann (81. Donner), Gödeke, Hotopp, Kolbe (64. Hess), Sielaff (46. Klaus), Berndt, Donner, Hanns

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62