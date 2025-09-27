Ergebnis 5. Spieltag Enger Erfolg: SV Einheit Bernburg gewinnt 1:0 gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
Der SV Einheit Bernburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.
Bernburg/MTU. Auf dem Sportplatz Einheit haben 62 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Bernburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 5
Der SV Einheit Bernburg sicherte sich somit Platz acht.
Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Ehrich, Krüger, M. Krug, Kupka (46. Apel), Haiduk, Weber (71. Kohl), Walter (58. Homri), Kuhn, Pundzin (88. Y. J. Krug)
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Urban, Reuss, Bollmann (81. Donner), Gödeke, Hotopp, Kolbe (64. Hess), Sielaff (46. Klaus), Berndt, Donner, Hanns
Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62