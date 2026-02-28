Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Plötzkau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Samstag 3:2 (3:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Calvin Peschek für Kroppenstedt traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 36 wurde das Gegentor durch Sebastian Horner erzielt.

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Die Partie blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Felix Helbig, den Ball ins Netz zu befördern (53.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Beck, Horner (70. Von Lachner), Mäkel (78. Weirauch), Reiners, Drici (70. Döltz), Kluge, Gruschetzki, Hoppe, Van Linthout, Sack

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Bode, Gruhle, Zeppernick (27. Stein), Böttger, Peschek (38. Franke), Hoffmann, Scheunert, Seibert, Liehr, Helbig

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174