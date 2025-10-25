Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck fuhr der Blankenburger FV am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Blankenburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Scheppers am Ende der ersten Halbzeit, als Julian Yannik Matthes für Blankenburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Franz Lüderitz (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

1:1 Ausgleich im Spiel Blankenburger FV gegen SV Darlingerode/Drübeck – 43. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Luca Schnabel (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Blankenburger Elf erzielen (52.). Die Blankenburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Schwarzenberg, Kupke, Alhndi (54. Huch), Kuhbach, Schnabel (79. König), Paul, Heindorf, Schröder (88. Pluskat), Reinhardt, Matthes (79. Lepetit)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Krebs (19. Bressel), Boje, Stretzel, Lüderitz, Wachsmuth, Kühne, Keil, Braitmaier, Niehoff, Keck

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102