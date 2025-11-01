Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte der Germania Wernigerode ein 4:3 (3:1)-Triumph über den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Wernigerode/MTU. Am Samstag haben sich die Germania Wernigerode und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:1).

Justin Sölle (Germania Wernigerode) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Kroppenstedter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 26 wurde das Gegentor durch Manuel Hoffmann erzielt.

Tor Nummer drei schoss Marc-Benjamin Müller für Wernigerode (32.). Es blieb spannend. Jannis Krokowski (Wernigerode) traf in Minute 41. Felix Helbig traf für Kroppenstedt (52). Manuel Hoffmann traf für Kroppenstedt (54). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Kroppenstedter. In Minute 60 lenkte Andreas Sommermeyer den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SC Germ.1993 Kroppenstedt

Germania Wernigerode: Gasch – Mock, Müller, Hahne (61. Deunert), S. Seil, A. Seil, Kugenbuch, Beck, Sölle, Wagner, Krokowski

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Conrad (46. Seibert), Bode (75. Stein), Hoffmann, Böttger, Peschek, Helbig, Tobisch, Liehr (75. Burger), Gruhle (46. Zeppernick), Sommermeyer

Tore: 1:0 Justin Sölle (5.), 1:1 Manuel Hoffmann (26.), 2:1 Marc-Benjamin Müller (32.), 3:1 Jannis Krokowski (41.), 3:2 Felix Helbig (52.), 3:3 Manuel Hoffmann (54.), 4:3 Andreas Sommermeyer (60.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Karsten Bukvic; Zuschauer: 50