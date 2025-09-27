Der SV Einheit Bernburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Bernburg/MTU. Auf dem Sportplatz Einheit haben 62 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Die Bernburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Weber (71. Kohl), Krüger, Haiduk, Kuhn, Fischer, Walter (58. Homri), M. Krug, Pundzin (88. Y. J. Krug), Kupka (46. Apel)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Urban, Donner, Sielaff (46. Klaus), Reuss, Hotopp, Bollmann (81. Donner), Hanns, Berndt, Gödeke, Kolbe (64. Hess)

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62