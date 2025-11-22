Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:5 (4:3).

Schon kurz nach Spielstart schoss Marius Dzial das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Kevin Hildach (4.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck führt mit 2:0 – 4. Minute

Die Osterwiecker erhöhten noch einmal. Kevin Hildach versenkte den Ball in Minute 17 noch einmal. Dann kamen die abgeschlagenen Kroppenstedter zum Zug: Daniel Tobisch versenkte den Ball in der 19. Minute, gefolgt von Axel Böttger (33.). Gefährlich wurde die Situation für die Osterwiecker nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Konstantin Badstübner traf in Spielminute 38. So einfach ließen sich die Kroppenstedter jedoch nicht unterkriegen. Manuel Hoffmann schoss und traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Andreas Sommermeyer (57.). Gleichstand. Die Osterwiecker schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Tim Stingl traf in der 61. Minute per Strafstoß, gefolgt von Justin Steinke (79.). Spielstand 6:4 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Kevin Michael Liehr, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 94 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Klein, K. Hildach, Krumpach, Gens, Meyer, K. Badstübner, Diefert (81. G. Badstübner), Dzial (61. Steinke), Schmidt (77. Kessler), Stingl

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas (51. Geick) – Peschek, Liehr, Seibert (79. Stein), Böttger, Gruhle (46. Conrad), Hoffmann, Helbig, Tobisch, Sommermeyer, Zeppernick (79. Scheunert)

Tore: 1:0 Marius Dzial (2.), 2:0 Kevin Hildach (4.), 3:0 Kevin Hildach (17.), 3:1 Daniel Tobisch (19.), 3:2 Axel Böttger (33.), 4:2 Konstantin Badstübner (38.), 4:3 Manuel Hoffmann (41.), 4:4 Andreas Sommermeyer (57.), 5:4 Tim Stingl (61.), 6:4 Justin Steinke (79.), 6:5 Kevin Michael Liehr (86.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Sebastian Schulz, Pierre Joel Kagerhuber; Zuschauer: 112