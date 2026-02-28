Einen 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt fuhr der SV Plötzkau 1921 am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Plötzkau/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Samstag 3:2 (3:1) getrennt.

Calvin Peschek (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Horner den Ball ins Netz.

SV Plötzkau 1921 Kopf an Kopf mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 36

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Die Partie blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Felix Helbig (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (53.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Horner (70. Von Lachner), Sack, Hoppe, Mäkel (78. Weirauch), Van Linthout, Reiners, Beck, Kluge, Gruschetzki, Drici (70. Döltz)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Zeppernick (27. Stein), Hoffmann, Helbig, Bode, Liehr, Seibert, Scheunert, Peschek (38. Franke), Gruhle, Böttger

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174