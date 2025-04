Wernigerode/MTU. Die Wernigeroder haben am Samstag dem Gegner aus Drohndorf-Mehringen überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Justin Steinke (FC Einheit Wernigerode II) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Franz Vollmer der Torschütze (18.).

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Martin Jung im gegnerischen Tor. Eric Pascal Danielack traf in Minute 27, Steinke in Minute 42, Phillip Valentin Herbst in Minute 72 und Bastian Böhme in Minute 84. Spielstand 6:0 für den FC Einheit Wernigerode II.

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 24

Bereits vier Minuten später konnte Nik Julien Hinze (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 7:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – FSV Drohndorf-Mehringen

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Herbst, Kodatis, Böhme, Steinke (77. Bogumil), Danielack (67. Kleiner), Beddigs, Vollmer (71. Hinze), Blecker, Bergmann (86. Wienert), Niehoff

FSV Drohndorf-Mehringen: Koch – Weißert (46. Wohlfeil), Bischoff (58. Kroll), Beyer, Ilski, Pohl, Horlitz (42. Kunert), Laßbeck, Hoffmann, Jahn (63. Burghardt), Hausmann

Tore: 1:0 Justin Steinke (14.), 2:0 Franz Vollmer (18.), 3:0 Eric Pascal Danielack (27.), 4:0 Justin Steinke (42.), 5:0 Phillip Valentin Herbst (72.), 6:0 Bastian Böhme (84.), 7:0 Nik Julien Hinze (88.); Schiedsrichter: Christian Lieckfeldt (Strasburg (Uckermark)); Assistenten: Enrico Schulz, Loris Thieme; Zuschauer: 35