Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die Germania Wernigerode mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 251 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Die 251 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II besiegten das Team mit 2:0 (1:0) souverän.

Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

67. Minute: FC Einheit Wernigerode II baut Führung auf 2:0 aus

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (67.). Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Herbst (52. Foltis), Blecker, Böhme, Niehoff (64. Kodatis), J. Schmidt (85. Clemens), R. Schmidt, Beddigs, Peszt (76. Kläfker), Müller, Ibrahim (90. Reitmann)

Germania Wernigerode: Gasch – Thiel (41. Wagner), Seil, Seil, Hahne, Hahne (67. Asemerom), Krokowski, Blume (79. Stechhahn), Kugenbuch (67. Koch), Mittag, Müller

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251