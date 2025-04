Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 30 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Kleinmühlingen/Zens mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (42.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jannis Lisowski (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 4. Minute der zweiten Halbzeit (49.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Meinecke den Ball ins Netz (55.).

FC Einheit Wernigerode II und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 1:1 in Minute 55

Unentschieden. Wernigerodes Lisowski konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Lisowski den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (69.). Damit war der Sieg der Wernigeroder gesichert. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Steinke (88. Bogumil), Hinze (73. Jung), Böhme, Clemens, Beddigs, Engelhardt (82. Danielack), Lisowski, Vollmer, Herbst, Blecker

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (73. Brösel), Zöbisch (59. Dörner), Seydlitz (73. Thorau), Braunert (78. Ostwald), Krause, Schumann, Boese (73. Rotte), Baartz, Meinecke, Richter

Tore: 1:0 Jannis Lisowski (49.), 1:1 Bennet Meinecke (55.), 2:1 Jannis Lisowski (66.), 3:1 Jannis Lisowski (69.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Valentin Ochel; Zuschauer: 30