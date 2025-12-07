Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 63 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den Blankenburger FV freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Blankenburg mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Steven Raeck für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Max Schröder der Torschütze (62.).

Minute 62 FC Einheit Wernigerode II auf Augenhöhe mit Blankenburger FV – 1:1

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Lukas Radomski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (68.). In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – J. Schmidt, Böhme (60. Beddigs), Pillich (87. Kläfker), R. Schmidt, Clemens, Herbst, Blecker, Radomski (78. Bogumil), Raeck, Niehoff (66. Reitmann)

Blankenburger FV: Effler – Müller, Huch (80. Lepetit), König (64. Schnabel), Krause, Paul (87. Schinke), Alhndi (83. Pluskat), Schröder, Kuhbach, Alhndi, Kupke

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63