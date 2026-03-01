Der FC Einheit Wernigerode II errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 27 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt durch.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Müller den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Doppelpack von Moritz Benjamin Müller bringt FC Einheit Wernigerode II 2:0 in Führung – 59. Minute

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (46. Riemann), J. Schmidt, Böhme (58. Kodatis), Danielack (78. Clemens), Müller, Peszt (83. Bogumil), Niehoff, Radomski (74. Herbst), Foltis, Pandyal

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Löbel, Tupy, Smetana, Hengstmann, Camsky, Tolle, Hoppmann, Pfau, Wolter, Raschek (68. Bock)

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27