Der FC Einheit Wernigerode II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 251 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Germania Wernigerode.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II waren den Gästen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Rouven Blecker das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

FC Einheit Wernigerode II führt nach 67 Minuten 2:0

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (67.). Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – J. Schmidt (85. Clemens), Beddigs, R. Schmidt, Peszt (76. Kläfker), Herbst (52. Foltis), Ibrahim (90. Reitmann), Müller, Böhme, Niehoff (64. Kodatis), Blecker

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (67. Asemerom), Blume (79. Stechhahn), Krokowski, Mittag, Hahne, Seil, Thiel (41. Wagner), Müller, Kugenbuch (67. Koch), Seil

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251