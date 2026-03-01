Der FC Einheit Wernigerode II errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 27 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt durch.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Müller den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Moritz Benjamin Müller kickt FC Einheit Wernigerode II in 2:0-Führung – Minute 59

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Julian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (79.). Damit war der Triumph der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (46. Riemann), Müller, Danielack (78. Clemens), Pandyal, Niehoff, Böhme (58. Kodatis), Foltis, Peszt (83. Bogumil), J. Schmidt, Radomski (74. Herbst)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Pfau, Löbel, Hengstmann, Wolter, Hoppmann, Smetana, Camsky, Raschek (68. Bock), Tupy, Tolle

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27