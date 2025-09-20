Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 251 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Germania Wernigerode freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II waren den Gästen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

FC Einheit Wernigerode II in Minute 67 2:0 in Führung

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (67.). Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Ibrahim (90. Reitmann), Peszt (76. Kläfker), J. Schmidt (85. Clemens), Beddigs, R. Schmidt, Herbst (52. Foltis), Niehoff (64. Kodatis), Blecker, Böhme, Müller

Germania Wernigerode: Gasch – Kugenbuch (67. Koch), Hahne, Blume (79. Stechhahn), Thiel (41. Wagner), Hahne (67. Asemerom), Seil, Seil, Krokowski, Mittag, Müller

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251