Ergebnis 4. Spieltag FC Einheit Wernigerode II gewinnt im Heimspiel mit 2:0 gegen Germania Wernigerode
Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 251 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Germania Wernigerode freuen.
Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II waren den Gästen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.
Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Wernigerode
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 4
FC Einheit Wernigerode II in Minute 67 2:0 in Führung
In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (67.). Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz fünf gesichert.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode
FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Ibrahim (90. Reitmann), Peszt (76. Kläfker), J. Schmidt (85. Clemens), Beddigs, R. Schmidt, Herbst (52. Foltis), Niehoff (64. Kodatis), Blecker, Böhme, Müller
Germania Wernigerode: Gasch – Kugenbuch (67. Koch), Hahne, Blume (79. Stechhahn), Thiel (41. Wagner), Hahne (67. Asemerom), Seil, Seil, Krokowski, Mittag, Müller
Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251