Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 27 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Müller der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Doppelpack von Moritz Benjamin Müller bringt FC Einheit Wernigerode II 2:0 in Führung – Minute 59

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (79.). In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Müller, J. Schmidt, Foltis, Vollmer (46. Riemann), Pandyal, Niehoff, Radomski (74. Herbst), Danielack (78. Clemens), Peszt (83. Bogumil), Böhme (58. Kodatis)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Tupy, Smetana, Tolle, Pfau, Wolter, Camsky, Löbel, Raschek (68. Bock), Hoppmann, Hengstmann

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27