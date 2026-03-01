Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 27 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Müller den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

59. Minute: FC Einheit Wernigerode II vorne dank Doppelpack von Moritz Benjamin Müller – 2:0

34 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – J. Schmidt, Müller, Böhme (58. Kodatis), Pandyal, Peszt (83. Bogumil), Radomski (74. Herbst), Niehoff, Danielack (78. Clemens), Foltis, Vollmer (46. Riemann)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann, Smetana, Tupy, Camsky, Pfau, Raschek (68. Bock), Hengstmann, Tolle, Löbel, Wolter

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27