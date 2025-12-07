Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 63 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV.

Wernigerode/MTU. Die 63 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Blankenburg mit 4:1 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Steven Raeck das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Blankenburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Max Schröder den Ball ins Netz.

Minute 62 FC Einheit Wernigerode II auf Augenhöhe mit Blankenburger FV – 1:1

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Lukas Radomski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (68.). Damit war der Sieg der Wernigeroder entschieden. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Böhme (60. Beddigs), Herbst, Niehoff (66. Reitmann), Raeck, Clemens, R. Schmidt, Radomski (78. Bogumil), J. Schmidt, Pillich (87. Kläfker), Blecker

Blankenburger FV: Effler – Huch (80. Lepetit), Alhndi (83. Pluskat), Kuhbach, Schröder, König (64. Schnabel), Müller, Kupke, Krause, Paul (87. Schinke), Alhndi

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63