Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den Blankenburger FV mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 63 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Blankenburg mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Steven Raeck das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Blankenburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Max Schröder den Ball ins Netz.

1:1 für FC Einheit Wernigerode II und Blankenburger FV – 62. Minute

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur eine Spielminute später konnte Lukas Radomski (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:1 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Clemens, Böhme (60. Beddigs), Blecker, Pillich (87. Kläfker), Niehoff (66. Reitmann), Radomski (78. Bogumil), R. Schmidt, Herbst, J. Schmidt, Raeck

Blankenburger FV: Effler – Paul (87. Schinke), Müller, König (64. Schnabel), Krause, Alhndi (83. Pluskat), Kupke, Huch (80. Lepetit), Kuhbach, Schröder, Alhndi

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63