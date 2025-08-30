Der FC Einheit Wernigerode II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt mit 1:3 (1:1).

Wernigerode/MTU. Vor 62 Zuschauern hat sich das Team von Martin Jung mit 1:3 (1:1) gegen Kroppenstedt geschlagen geben müssen.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Malik Ibrahim (34.) erzielt wurde.

Unentschieden. Kroppenstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Helbig den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (84.). Damit war der Sieg der Kroppenstedter entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Müller, Herbst (77. Riemann), Ibrahim, Kodatis (46. Blecker), Radomski, Niehoff (57. Vollmer), Peszt, Foltis, Kuhnhold, Schmidt

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Tobisch, Stein (46. Helbig), Peschek, Gruhle, Hoffmann (87. Franke), Conrad (87. Mohr), Apelt (58. Zeppernick), Scheunert, Böttger, Liehr (64. Bode)

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (30.), 1:1 Malik Ibrahim (34.), 1:2 Manuel Hoffmann (47.), 1:3 Felix Helbig (84.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 62