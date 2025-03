Der FSV Drohndorf-Mehringen hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:2 (0:1).

Aschersleben/MTU. Das Match zwischen Drohndorf-Mehringen und Kleinmühlingen/Zens ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Frank Schinke (Wettin-Löbejün) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Drohndorf-Mehringener (9., 20.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Mario Katte am Ende der ersten Halbzeit, als Nicola Maximilian Braunert für Kleinmühlingen/Zens traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

FSV Drohndorf-Mehringen sieht sich 0:2 im Rückstand – 87. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. John Leon Jahn kam rein für Damian-Luca Horlitz und Nils Weißert für Pascal Burghardt. Auf der Gastseite sprangen Nico Kietzmann für Maurice Ninschkewitz und Sascha Dörner für Tim Seydlitz ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FSV Drohndorf-Mehringen kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Kevin Junge, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger – Horlitz (46. Jahn), Kunert (70. Bischoff), Hausmann, Laßbeck, Jüttner, Burghardt (46. Weißert), Kroll, Beyer, Hoffmann (83. Freitag), Ilski (62. Brüggemann)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Krause, Ninschkewitz (57. Kietzmann), Richter, Ostwald, Baartz, Schmidt, Seydlitz (57. Dörner), Schumann (79. Stüber), Meinecke (57. Junge), Braunert (90. Rotte)

Tore: 0:1 Nicola Maximilian Braunert (37.), 0:2 Kevin Junge (87.); Schiedsrichter: Frank Schinke (Wettin-Löbejün); Assistenten: Neo Bergmann, Marcel Sindermann; Zuschauer: 139