Aschersleben/MTU. Der FSV Drohndorf-Mehringen und der SV Langenstein haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Steven Jüttner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Kevin Rappe (13.) erzielt wurde.

FSV Drohndorf-Mehringen und SV Langenstein – 1:1 in Minute 13

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Drohndorf-Mehringen kassierte zweimal Gelb. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Matthias Pokorny. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Gerrit Maurice Hoeft/Langenstein (87.), gefolgt von Richard Götting (SV Langenstein) in Minute 90.+3. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 21

Schon eine Minute später konnte Jüttner (Drohndorf-Mehringen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – SV Langenstein

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger (46. Koch) – Hausmann, Hoffmann (83. Freitag), Kunert, Jüttner, Wohlfeil, Kroll (46. Bischoff), Beyer, Ilski, Jahn (64. Weißert), Brüggemann

SV Langenstein: Eitz – Schulze (61. Götting), Schulmeyer (70. Hochschild), Rappe, Eichstaedt, Gifhorn, Ferdenus, Hoeft, Bellan, Holtzheuer (84. Herrmann), Pinta (89. Herrmann)

Tore: 1:0 Steven Jüttner (10.), 1:1 Kevin Rappe (13.), 1:2 Gerrit Maurice Hoeft (87.), 1:3 Richard Götting (90.+3), 2:3 Steven Jüttner (90.+4); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 98