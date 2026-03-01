Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II von Coach Jörg Treziak aus dem Spiel mit der VfB Germania Halberstadt 2 vom Platz.

Ilsenburg/MTU. Die 92 Besucher auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger besiegten die Gäste aus Halberstadt mit 5:0 (1:0) deutlich.

Kazuki Watanabe (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Fritz Donner (55.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Minute 55

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Robin Gödeke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Watanabe (72. Kiefer Morobel), Hinze, Bollmann, Sielaff, Hanns, Klaus, Abel (79. Kuthe), Gödeke (71. Kolbe), Donner, Reuss (85. Kurtz)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Bergmann (72. Rumlich), Eckert, Wiedenbein, Tunsch, Safari, Conrad, Müller, Lippoldt, Platz, Genschmar

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92