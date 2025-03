Am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II vor 52 Fußballfans über einen soliden 5:3 (3:1)-Sieg gegen den FSV Drohndorf-Mehringen freuen.

Ilsenburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der FSV Drohndorf-Mehringen am Samstag 5:3 (3:1) getrennt.

Niclas Bollmann (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Marvin Ilski den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (17.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Ilsenburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Theo Palka schoss und traf in Spielminute 18, gefolgt von Marcel Reuss (45.). Die Drohndorf-Mehringener nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Steven Jüttner schaffte der FSV Drohndorf-Mehringen den Ausgleich. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Ilsenburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Reuss versenkte den Ball in der 71. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:3 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 18

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Fabian Zeidler kam rein für Dian Nicky Gülzow und Robin Gödeke für Jakob Donner. Auf der Gastseite sprang Pascal Burghardt für John Leon Jahn ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Kurz vor Spielende griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FSV Drohndorf-Mehringen steckte einmal Gelb ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In der Nachspielzeit nutzte der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Fabian Zeidler (Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 5:3 gingen die Ilsenburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – FSV Drohndorf-Mehringen

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Bollmann, Kolbe (60. Watanabe), Palka, Hotopp, Reuss, Donner (78. Gödeke), Berndt, Zahn, D. N. Gülzow (78. Zeidler), Jungermann

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger – Ilski, Beyer, Jüttner, Jahn (78. Burghardt), Kunert (60. Hoffmann), Laßbeck, Hausmann, Horlitz, Pohl, Bischoff (22. Wohlfeil)

Tore: 1:0 Niclas Bollmann (7.), 1:1 Marvin Ilski (17.), 2:1 Theo Palka (18.), 3:1 Marcel Reuss (45.), 3:2 Steven Jüttner (60.), 3:3 Steven Jüttner (63.), 4:3 Marcel Reuss (71.), 5:3 Fabian Zeidler (90.+4); Schiedsrichter: Emilio Pepe Krauße (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Oskar Lange; Zuschauer: 52