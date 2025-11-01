Einen 4:3 (3:1)-Heimsieg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt heimste die Germania Wernigerode am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Wernigerode/MTU. Die Germania Wernigerode und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (3:1).

Justin Sölle (Germania Wernigerode) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Kroppenstedter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 26 wurde das Gegentor durch Manuel Hoffmann erzielt.

Tor Nummer drei schoss Marc-Benjamin Müller für Wernigerode (32.). Die Partie blieb spannend. Jannis Krokowski (Wernigerode) traf in Minute 41. Felix Helbig traf für Kroppenstedt (52). Manuel Hoffmann traf für Kroppenstedt (54). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Kroppenstedter. In Minute 60 lenkte Andreas Sommermeyer den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SC Germ.1993 Kroppenstedt

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (61. Deunert), Sölle, Wagner, Krokowski, Mock, Müller, S. Seil, Kugenbuch, A. Seil, Beck

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Bode (75. Stein), Böttger, Hoffmann, Conrad (46. Seibert), Peschek, Helbig, Liehr (75. Burger), Gruhle (46. Zeppernick), Tobisch, Sommermeyer

Tore: 1:0 Justin Sölle (5.), 1:1 Manuel Hoffmann (26.), 2:1 Marc-Benjamin Müller (32.), 3:1 Jannis Krokowski (41.), 3:2 Felix Helbig (52.), 3:3 Manuel Hoffmann (54.), 4:3 Andreas Sommermeyer (60.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Karsten Bukvic; Zuschauer: 50