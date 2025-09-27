Für die Germania Wernigerode endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (0:1).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Matthias Pokorny, als Janne Andreas Neutzner für Langenstein traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor : Diesmal setzte Daniel Holtzheuer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Sebastian Seil, den Ball ins Netz zu befördern und den Wernigerodern noch ein Tor zu bescheren (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – M. Hahne, Wagner, Krokowski, L. T. Hahne, Thiel (73. Deunert), A. Seil, S. Seil, Beck, Müller, Sölle (70. Kugenbuch)

SV Langenstein: Eitz – Rappe, Neutzner (88. Herrmann), Gifhorn, Bellan (81. Priese), Hoeft (81. Bellan), Hanke, Ferdenus, Krumnow, Pinta (65. Götting), Holtzheuer (65. Eska)

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61