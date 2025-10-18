Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Vor 115 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0) gegen Atzendorf/Förderstedt geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Sebastian Tolle für Atzendorf/Förderstedt traf und in Minute 64 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Lukas Hengstmann (78.) erzielt wurde.

SV Einheit Bernburg hinkt 0:2 hinterher – 78. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Tolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (85.). In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (70. Schwarz), Haiduk, Fischer, Salehzada (46. Homri), Pundzin, Kupka (55. Lorenz), Ehrich, Krüger, Schaaf, Apel (76. Kohl)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann (86. Wolter), Tolle, Machacek, Ulze (80. Raschek), Smetana, Camsky, Maier (75. Früchtel), Hengstmann, Bock, Pfau

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115