Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem Quedlinburger SV am Samstag nicht, als er sich vor 55 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die Germania Wernigerode geschlagen geben musste.

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steffen Morcinek. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Sebastian Seil für Wernigerode traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Quedlinburger SV hinkt 0:2 hinterher – Minute 66

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Sölle den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (66.). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – R. S. Arbeiter, Pathak, Rosplesch (62. Bode), D. Arbeiter, Stertz (79. Beti), Hamann, Deiters (62. Rink), Pflug, Möller (75. Spannaus), Steller

Germania Wernigerode: Kubanek – Seil, Wypior (86. Kugenbuch), Müller (84. Stechhahn), Seil, Thiel (46. Sölle), Hahne, Deunert, Hahne, Seil, Mock

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55