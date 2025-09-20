Der Quedlinburger SV hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt II mit 0:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Vor 56 Zuschauern hat sich das Team von Mario Fehnle mit 0:2 (0:1) gegen Halberstadt geschlagen geben müssen.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Quedlinburger SV gerät 0:2 ins Hintertreffen – 64. Minute

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Platz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Pflug (66. Rink), Struckmeyer (61. Bode), Brunner, Deiters, Spannaus (83. Gabriel), Rieneckert, Filippov, Beti, Stertz (46. Pathak), Hamann (63. Möller)

VfB Germania Halberstadt II: König – Eckert (83. Al-Ali), Dannhauer, Theile (83. Wanka), Wiedenbein (76. Wenig), Conrad (46. Lippoldt), Stender, Genschmar, Allner (76. Menge), Platz, Tunsch

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56