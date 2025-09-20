Der Quedlinburger SV hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt II mit 0:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Vor 56 Zuschauern hat sich das Team von Mario Fehnle mit 0:2 (0:1) gegen Halberstadt geschlagen geben müssen.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

64. Minute: Quedlinburger SV mit 0:2 im Rückstand

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Platz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (64.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Filippov, Pflug (66. Rink), Struckmeyer (61. Bode), Spannaus (83. Gabriel), Beti, Deiters, Stertz (46. Pathak), Rieneckert, Brunner, Hamann (63. Möller)

VfB Germania Halberstadt II: König – Eckert (83. Al-Ali), Genschmar, Dannhauer, Allner (76. Menge), Platz, Wiedenbein (76. Wenig), Theile (83. Wanka), Tunsch, Stender, Conrad (46. Lippoldt)

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56