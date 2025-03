Der Quedlinburger SV hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 1:3 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das Spiel zwischen Quedlinburger und Wernigerode ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Martin Jung vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Patrik Peszt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (44.). Die Wernigeroder legten nach. Diesmal war Robert Schmidt der Torschütze (48.).

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – Minute 48

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Quedlinburger SV kassierte einmal Gelb. Es sah nicht gut aus für Quedlinburger. Aber dann musste der FC Einheit Wernigerode II auch mal einstecken. Torwart Felix Valentin Denecke konnte den Ball von Nico Stertz nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 18

Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der FC Einheit Wernigerode II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Wernigerode II noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Justin Steinke (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 1:3 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Bachor – Henneberg (46. Beti), Brunner (64. Arbeiter), Mata Sanabria, Kläfker (46. Struckmeyer), Möller, Spannaus (61. Leisdorf), Geuer, Stertz (81. Zander), Fritsch, Pflug

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Steinke (90. Rautenstein), Wersig, Danielack (69. Reitmann), Peszt, Foltis, Schmidt, Böhme, Hinze (69. Riemann), Beddigs, Herbst (88. Bogumil)

Tore: 0:1 Patrik Peszt (44.), 0:2 Robert Schmidt (48.), 1:2 Nico Stertz (60.), 1:3 Justin Steinke (90.+2); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Florian Mummert; Zuschauer: 101