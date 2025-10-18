Deutlich unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode im Spiel gegen den Blankenburger FV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das Spiel zwischen Wernigerode und Blankenburg ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Blankenburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

56. Minute: Germania Wernigerode liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Daniel Thiel wurde für Alexander Mock eingesetzt und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite verließen Marc Henry Huch für Louis Lepetit und Mohamed Alhndi für Mohamed Zahr Alhndi den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Louis Lepetit den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (90.). Damit war der Triumph der Blankenburger gesichert. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Kugenbuch, Wagner (55. C. Seil), Hahne (55. Blume), Müller (80. Stechhahn), A. Seil, S. Seil, Mittag, Deunert, Mock (61. Thiel), Krokowski

Blankenburger FV: Effler – Müller, Schwarzenberg, Kuhbach, Schröder, Krause (38. Kupke), Paul, Reinhardt (78. Pluskat), Huch (68. Lepetit), Matthes (60. Schnabel), Alhndi (73. Alhndi)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85