Deutlich unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode in der Auseinandersetzung gegen den Blankenburger FV letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Vor 85 Zuschauern hat sich das Team von Christopher Seil mit 0:4 (0:0) gegen Blankenburg geschlagen geben müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Start zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Julian Yannik Matthes (56.) erzielt wurde.

56. Minute: Germania Wernigerode mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Daniel Thiel wurde für Alexander Mock eingesetzt und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite räumten Marc Henry Huch für Louis Lepetit und Mohamed Alhndi für Mohamed Zahr Alhndi den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Louis Lepetit den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Blankenburger entschieden. Die Wernigeroder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Wagner (55. C. Seil), S. Seil, Mittag, Deunert, Krokowski, Mock (61. Thiel), Kugenbuch, Hahne (55. Blume), A. Seil, Müller (80. Stechhahn)

Blankenburger FV: Effler – Alhndi (73. Alhndi), Paul, Schröder, Reinhardt (78. Pluskat), Müller, Matthes (60. Schnabel), Krause (38. Kupke), Huch (68. Lepetit), Kuhbach, Schwarzenberg

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85