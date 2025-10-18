Eine herbe Schlappe erlitt der SV Darlingerode/Drübeck an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 125 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 wurden die Fans des SV Darlingerode/Drübeck am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Lukas Kubisch durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Reuss (16.) erzielt wurde.

Minute 16: SV Darlingerode/Drübeck mit 0:2 im Rückstand

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Reuss den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (80.). Damit war der Triumph der Ilsenburger gesichert. Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Festerling, Niehoff, Boje, Braitmaier, Stretzel, Lüderitz, Kühne, Bressel, Keil, Krebs (89. Mahrholz)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Klaus, Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Hotopp (63. Watanabe), Papner, Kunzel, Donner (80. Kolbe), Donner, Stötzner, Urban (46. Hinze), Reuss (80. Jürgens)

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125