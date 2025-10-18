Klar unterlegen zeigte sich der SV Einheit Bernburg in der Auseinandersetzung gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Atzendorf/Förderstedt beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Sebastian Tolle für Atzendorf/Förderstedt traf und in Spielminute 64 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Lukas Hengstmann (78.) erzielt wurde.

SV Einheit Bernburg liegt 0:2 zurück – Minute 78

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Schon eine Minute darauf konnte Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Staßfurter den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (70. Schwarz), Ehrich, Krüger, Salehzada (46. Homri), Pundzin, Fischer, Apel (76. Kohl), Haiduk, Schaaf, Kupka (55. Lorenz)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Smetana, Hoppmann (86. Wolter), Camsky, Pfau, Ulze (80. Raschek), Maier (75. Früchtel), Bock, Machacek, Tolle, Hengstmann

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115