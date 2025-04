Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat der SV Langenstein im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den TSV Berßel unterlag das Team von Matthias Pokorny mit 0:5 (0:4).

Langenstein/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Matthias Pokorny. Der Trainer von Langenstein musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:4)-Niederlage gegen Berßel beobachten.

Joao Victor Gomes Paranagua (TSV Berßel) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen (17.). Die Berßeler legten in der 36. Minute nach. Diesmal war Maximilian Krumnow der Torschütze.

Minute 36: SV Langenstein liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Berßeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Chris Heimlich im gegnerischen Tor. Nils Dannhauer traf in Minute 39 und Gomes Paranagua in Minute 43. Spielstand 4:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Moritz Lehmann (Berßel) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (51.). Mit 5:0 gingen die Berßeler als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der TSV Berßel noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – TSV Berßel

SV Langenstein: Eitz – Rappe (75. Schulze), Hoeft (71. F. O. Herrmann), Gifhorn (46. Hanke), Bellan, Neutzner, Ferdenus, Pinta (46. Holtzheuer), Priese, Heine, Eska (84. Schulmeyer)

TSV Berßel: Hanns – Dannhauer (82. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Fricke (76. Garrett), Engelhardt (60. Dahlhaus), Habel, Gomes Paranagua, Shmelov (63. Lieberam), Krumnow, Lehmann, Masaka (60. Gaspar Da Nobrega), Lehmann

Tore: 0:1 Joao Victor Gomes Paranagua (4.), 0:2 Maximilian Krumnow (36.), 0:3 Nils Dannhauer (39.), 0:4 Joao Victor Gomes Paranagua (43.), 0:5 Moritz Lehmann (51.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Michael Bode, Steven Bergling; Zuschauer: 128