Deutlich unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode in der Auseinandersetzung gegen den Blankenburger FV vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Simon Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (46.). Die Blankenburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Daniel Thiel ersetzte Alexander Mock und Clayton Stechhahn kam rein für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Louis Lepetit den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (90.). Damit war der Sieg der Blankenburger entschieden. Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Mittag, A. Seil, Deunert, Müller (80. Stechhahn), Mock (61. Thiel), Kugenbuch, Wagner (55. C. Seil), Krokowski, Hahne (55. Blume), S. Seil

Blankenburger FV: Effler – Huch (68. Lepetit), Schwarzenberg, Alhndi (73. Alhndi), Reinhardt (78. Pluskat), Matthes (60. Schnabel), Schröder, Paul, Kuhbach, Müller, Krause (38. Kupke)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85