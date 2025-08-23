Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den 1. FSV Nienburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 135 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

In Minute 16 schoss Denis Neumeister das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Nienburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Philipp Finze der Torschütze (21.).

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Nienburger brach nicht ab. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Knop den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (79.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Nienburger aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (86. Y. J. Krug), Homri (66. Salehzada), Krüger, Haiduk, M. Krug, Lorenz (55. Kohl), Fischer, Walcer (46. Kupka), Schaaf, Ehrich (77. Zavatta)

1. FSV Nienburg: Held – Baer (67. Kober), Schmidt (75. Reichel), Zenker, Hensel (90. Brauer), Finze (75. Totzke), Knop, Günther, Neumeister, Lietz (57. Dobrin), Lehmann

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135