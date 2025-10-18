Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Einheit Bernburg in der Auseinandersetzung gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Atzendorf/Förderstedt beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Sebastian Tolle (ZLG Atzendorf/Förderstedt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 64, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (78.).

78. Minute: SV Einheit Bernburg liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tolle den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (85.). Damit war der Erfolg der Staßfurter entschieden. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Haiduk, Apel (76. Kohl), Ehrich, Krüger, Kupka (55. Lorenz), Pundzin, Schaaf, Fischer, Walter (70. Schwarz), Salehzada (46. Homri)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Machacek, Ulze (80. Raschek), Hoppmann (86. Wolter), Hengstmann, Camsky, Tolle, Bock, Smetana, Pfau, Maier (75. Früchtel)

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115